Türkiye’ye yaptırım öngören tasarıyı Trump veto edecek

Geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'nun silahlı kuvvetler komiteleri 740 milyar dolarlık savunma bütçesine onay verdi. Kongre'den bu ay içerisinde geçmesi planlanan bütçe ile birlikte Trump'ın Rusya'dan S-400 satın alan Türkiye'ye yaptırım uygulamasının da önü açılmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, tasarıya ilişkin “Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilerin, oldukça zayıf olan ve benim veto edeceğim Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasına (NDAA) ‘hayır’ oyu vereceğini umuyorum” ifadesini kullandı.

ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) kapsamında 20 Ocak'ta görevi bırakacak Trump'ın görevi bırakmadan önce Türkiye'ye yaptırım uygulaması muhtemel senaryolar arasında yer alıyordu.

Ankara'nın S-400 savunma sistemi satın alması ABD ile Türkiye arasında gerilim yaratmış ve ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, kısaca CAATSA) kapsamında yaptırımların önünü açmıştı. ABD'de Kongre de Trump'ın herhangi bir yaptırımda bulunmamasına tepki göstermişti.

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