Türklerin bulduğu aşı bugün İngiltere’de vuruluyor

Almanya’nın Mainz kentinde Türk profesör Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci tarafından geliştirilen corona aşısı, eksi 70 derecede çok özel soğutmalı kutularla dün gece İngiltere'ye ulaştı.

800 bin doz aşı, her biri içinde 975 aşı olan 820 kutuyla getirildi ve Ada'da büyük sevinç yarattı. İki Türk'ün bulduğu aşıyı ilk olarak İngilizler kullanırken, bunu yakında diğer AB üyesi ülkeler takip edecek.

İNGİLİZ BAKAN: TARİHİ BİR HAFTA

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Bu tarihi bir hafta” açıklaması yaptı. İngiltere, 8 Aralık tarihi itibariyle aşılamaya başlıyor. İşin ilginç yanı AB'de aşıyı alan ilk ülke olan İngiltere'nin aynı gün, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile, AB'den çıkış görüşmelerini sürdürmesi oldu.

İngiltere, geçen haftalarda Avrupa'da BioNTech/Pfizer'in aşısını ilk kontrol edip, bazı onay süreçlerini hızlandırarak, “acil onayı veren” ilk ülke olmuştu. AB yasalarının 174 maddesi gereğince de aşılarını aldı. Brexit aşı tedarikini etkilemeyecek.

AŞILAMA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

İngiltere'de, BioNTech'in aşılarının ulaşması ve kullanımı süreci şöyle işliyor;

– 800 bin doz aşı, 820 kutuyla getirildi ve tümü tek tek elle açılarak, eksi 70 derecelik ısıyı koruyup korumadığı kontrol edildi. Aşılar, karayoluyla Almanya, Belçika ve Fransa'yı geçip Manş Tüneli'nden getirildi.

– Her parti, doğruluk ve kalite kontrolünden ayrıca geçiriliyor ve bu da 24 saatlik gecikmeye neden oluyor.

– Aşıların hastanelerle, belirlenen aşı merkezlerine teslimatı başladı. İlk Covid-19 aşıları Yaşlılar Yurtları ile yaşlı bakım merkezlerinde kalanlara, bakıcılara, evlerde kalan yaşlılara ve bu alandaki sağlık personeline yapılacak.

– Ardından ülkede 80 yaşın üzerindeki 3.3 milyon kişi ile 1.5 milyon sağlık personeli ile hemşireler aşılanacak.

– Üçüncü aşılama grubu 75 yaş ile üzerindeki 2.2 milyon kişiden oluşuyor. Bunu 70 yaş ve üstü ile risk grubundakiler izliyor. Bunların sayısı ise 3.3 milyon.

– Beşinci aşılama guru 65 yaş ve üstü kişiler. Altıncı grup ise 16 ile 64 yaş arasındakiler olacak.

– Aşılanan herkese, aşılandıklarını ve nerede aşıyı yaptırdıklarına ilişkin birer Covid- 19 aşı kimliği verilecek.

– Ülke çapında 12 aşı merkezi ve 50 hastanede aşılar yapılacak. Aşının ilk partisi Güney Londra'daki Croydon Hastanesi'ne gitti.