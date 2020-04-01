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Tuvalet kağıdı için ihaleye çıkacaklar!

Ukrayna Başsavcılığı tarafından açılan ihaleyle 37 bin adet tuvalet kağıdı alınacağı duyuruldu. Herkese açık yapılacak olan ilhaleyle yolsuzlukların önüne geçilmesi planlanıyor.

18:45 -
Haberler Dünya
Tuvalet kağıdı için ihaleye çıkacaklar!

Ukrayna'da devlet dairelerine malzeme alımları elektronik ihale üzerinden, devlet destekli ‘Prozorro' sitesi üzerinden yapılıyor ve bu şekilde herkese açık ihale yapılarak yolsuzlukların önüne geçilmesi planlanıyor.

Ukrayna Başsavcılığı tarafından karantina günlerinde tuvalet kağıdı ihtiyacının karşılanması için, 37 bin adet (rulo) tuvalet kağıdı alımı ihalesi açıldı.

Başsavcılık, ihalenin 14 Nisan gününde karara bağlanmasını beklerken, ihalenin ortalama 390 bin grivna (yaklaşık 100 bin tl) gibi bir rakama denk geldiğini belirtti.

Öte yandan Ukrayna hükümeti, corona virüsüyle mücadele kapsamında sert tedbirler almaya devam ediyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada karantinadan kaçanların para cezasına veya hapis cezasına çarptırılacağı ifade edildi.

Ukrayna'da toplam corona virüsü vakası 669'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17'ye ulaştı. (İHA)

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