TV şovuyla üne kavuşmuştu! Evinde ölü bulundu

ABD’de büyük bir izleyici kitlesi bulunan ‘Are You The One?’ programının 7. sezonunda yer alan 23 yaşındaki Alexis Eddy’nin yakınları, bir süredir genç kadından haber alamayınca evine gitti.

Yedek anahtarla Eddy’nin evine giren yakınları, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerine haber verilirken, yapılan ilk incelemede Eddy’nin kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu açıklandı.

Programın yayınlandığı MTV kanalı, Eddy’nin ölümü üzerine bir açıklama yayınlarken, “Alexis Eddy’nin trajik kaybından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Kalbimiz bu zor zamanda Eddy’nin ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte” ifadeleri kullanıldı.

Genç kadın yarışmadan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda alkol bağımlılığıyla mücadele ettiğini duyurmuştu.