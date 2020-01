The Only Way Is Essex (TOWIE) programının öne çıkan isimlerinden Lauren Goodger, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini ekledi.

Kaldığı otelin banyosunda küvette poz veren Goodger, o anları 750 bini aşkın takipçisiyle paylaştı. Fotoğrafın altına ‘Çok tazelenmiş ve temiz’ notunu düşen Goodger binlerce beğeni aldı.

Paylaşımı yorum yağmuruna tutan Goodger hayranları, “Tadını çıkar” ve “Benim de buna ihtiyacım” var gibi ifadeler kullandı.

