Twitter’dan dünyayı sarsan siber saldırıyla ilgili yeni açıklama: 130 hesap etkilendi

Sosyal medya devi Twitter siber saldırılarla boğuşuyor. Dünyaca ünlü isimlerin ve büyük şirketlerin hesapları hedef alınırken, Twitter’dan konuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Şirketten yapılan açıklamada sorunun düzeltilmesi için adımlar atıldığı belirtilirken, saldırıda toplam 130 kişinin hesaplarının hedef alındığı duyuruldu.

BITCOIN MESAJLARI



Dünya gündemine bomba gibi düşen saldırıda aralarında Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg, Apple ve Uber’in de bulunduğu resmi Twitter hesapları etkilenmişti.

Söz konusu hesaplardan Bitcoin talep edilen mesajlar paylaşılmıştı.