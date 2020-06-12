Twitter’dan flaş hamle! AKP gençlik örgütlenmesiyle bağlantılı binlerce hesap kapatıldı

Twitter tarafından yapılan açıklamada, bu yılın başlarında Türkiye içindeki kullanıcıları hedef alan ve koordineli bir şekilde sahte faaliyetlerde bulunan kullanıcı ağının tespit edildiği belirtilerek, “Bu ağın teknik göstergeleri ve davranışları hakkında yaptığımız analiz neticesinde sahte ve ele geçirilmiş hesapların AKP lehine siyasi söylemlerin yayılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için güçlü destek sergilediği görüldü. Bugün 7 bin 340 hesabı arşive ifşa ediyoruz” denildi.

BBC Türkçe’nin aktardığı açıklamada bu hesapların ve yayılan içeriklerin kalıcı olarak platformdan çıkarıldığı belirtildi. Twitter teknik işaretlerin kullanıcı ağının AKP’nin gençlik örgütlenmesi ve merkezi bir ağ ile bağlantılı olduğunu işaret ettiğini öne sürdü.

KRİPTO PARA İÇİN DE KULLANILDI



Twitter açıklamasında, “Sonuç olarak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti için kritik olan kuruluşlarla bağlantılı farklı hesapları ifşa ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ele geçirilen hesapların “devlet bağlantılı aktörler tarafından tekrar tekrar hacklenme ve ele geçirilme girişimlerine maruz kaldığı” belirtildi. Bu geniş ağın kripto para bağlantılı spam gibi ticari aktiviteler için de kullanıldığı iddia edildi.

RUSYA VE ÇİN’DE DE KAPATMALAR

Açıklamada Türkiye’nin yanı sıra Rusya ve Çin’den de “devlet bağlantılı bilgi yayma operasyonlarına” karıştığı gerekçesiyle toplam 32 bin 242 hesabın platformdan çıkartıldığı belirtildi. Hesapların platformun suistimal kurallarını ihlal ettiği için iptal edildiği belirtildi.