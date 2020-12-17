Üç boyutlu insan maskeleri… 3 bin TL’ye yüzlerini satıyorlar

Corona virüsü maske denilen olguyu tüm dünyada günlük hayatın bir parçası haline getirdi. Japonya’da bir tasarımcı ise çok daha farklı bir maske türüyle Reuters haber ajansının dikkatini çekti.

Shuhei Okawara, başkent Tokyo’daki Kamenya Omote isimli dükkanında üç boyutlu yüz maskeleri tasarlıyor. Kimlikleri gizli tutulan kişilerin üç boyutlu taramadan geçirilmesiyle elde edilen maskeler, gerçek bir yüzü aratmıyor.

Okawara, maskelerinin corona virüsüne karşı önleyici olmadığı konusunda uyarırken, “Venedik’teki maske mağazaları muhtemelen bunları almaz ya da satmaz. Ama bu tip mağazalarda satılması daha muhtemel. Bunu yapması eğlenceli” dedi.

Okawara, anonim kişilerin yüz hatlarını üç boyutlu taramadan geçirmek için 386 dolar (3 bin TL) gibi bir ödeme yapıyor. Şimdiye kadar 100’den fazla insan bu süreç için başvurmuş. Maskelerin satış fiyatı ise 946 dolar (7 bin 300 TL) olarak belirlenmiş.

İnsanların çoğunlukla dükkanına satın almak için değil sanat eseri olarak gördükleri maskeleri incelemek için geldiğini ifade eden Okawara, farklı ülkelerden insanlara ait yüzlerden de maske yapmak istediğini söyledi.