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Uçuş yasağı listesinde dikkat çeken ayrıntı! İlk 10’daki iki ülke dahil edilmedi

Corona virüsü nedeniyle son olarak 9 Avrupa ülkesine daha uçuş yasağı getirilirken, 14 ülkeyle uçuşları durduran Türkiye'nin İsviçre ve İngiltere gibi vaka sayısının yüksek olduğu ülkelere yasak getirmemesi dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr
11:18 -
Haberler Dünya
Uçuş yasağı listesinde dikkat çeken ayrıntı! İlk 10’daki iki ülke dahil edilmedi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünyanın bir numaralı gündem maddesi. 5 bini aşkın insanı öldüren virüs, ‘worldometers’ın verilerine göre 153 ülkeye yayılmış durumda.

Ülkeler salgının daha da yayılmasını önlemek için ardı ardına önlemler alırken, sınırları kapatıp uçuş yasakları getiriyor. Şu ana dek 6 vakanın görüldüğü Türkiye de sıkı önlem uygulayan ülkelerin başında geliyor.

TOPLAM SAYI 14’E ULAŞTI

16 Mart’tan itibaren okulların tatil edildiği Türkiye’de, son olarak 9 Avrupa ülkesine de uçuş yasağı getirildi. Hastalığın ilk ortaya çıktığı dönemde Çin, İran, Irak, İtalya ve Güney Kore’yle uçuşları durduran Türkiye, dün ise Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’yla uçuşları 17 Nisan’a kadar askıya aldı.

Bu kararla toplam sayı 14’e yükselirken, Avrupa’da virüsün etkili olduğu İsviçre ve Birleşik Krallık’ın dışarıda bırakılması dikkat çekti. Yasak getirilen Danimarka’da 1, İsveç’te 2 ve Norveç’te 3 ölümlü vaka meydana gelirken, yasak kapsamı dışında bırakılan Birleşik Krallık’ta 21 İsviçre’de ise 13 kişi hayatını kaybetti.

 

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Almanya Avrupa Avusturya Belçika Çin Corona Danimarka Fransa Güney Kore Hollanda İngiltere Irak İran İspanya İsviçre Sağlık tatil Türkiye
Son güncelleme: 11:25 15.03.2020
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