Ucuz ülkelere gidenlere ceza: Bir depo benzine 10 gün karantina

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde sınırlar kaldırıldığı ve sokağa çıkma yasağı da olmadığı için, sınır bölgelerinde yaşayanlar alışveriş ya da benzin almak için sık sık komşu ülkelere gidiyor.

En çok da Almanlar, komşulardan ucuz benzin almayı seviyor. Ama bu kez bu oyun tutmadı. Daha ucuza benzin almak için Polonya, Çekya, Avusturya ya da Lüksemburg'a geçenler, benzin aldı ama dönüşte polise yakalandı.

POLONYA DÖNÜŞÜ YAKALANDILAR

Görlitz'den Polonya'nın Zgorzelec kasabasına geçen ya da Polonya'dan Almanya'ya dönenler kontrol edilmeye başladı. İki kasaba arasındaki geçişler mecburi haller dışında yasaklanmıştı. Kontrollerde, doktor ziyareti, çalışmak ya da bakıma muhtaç akrabaların ziyareti dışındaki herkese ceza kesilmeye başladı. Polonya'ya benzin almaya gidip dönen Görlitzliler de dönüşlerinde 60 euro ceza ile karşılaştı ve ayrıca 10 gün karantinada kalma koşuluyla evlerine yollandı.

ÇEKYA VE AVUSTURYA DA YASAK

Çekya sınırında da sıkı polis kontrolleri başladı. Geçen Çarşamba gününden bu yana Çekya'ya ucuz benzin ve sigara almak için gidip dönenlere cezalar kesiliyor. Ayrıca, tümü de karantinaya gönderiliyor. Çekya sınırına çok yakın olan yerlerin dışında, 80 kilometre uzaktan gelip benzin, sigara almak için buraya geçenler olduğu da belirtildi. Kısa süre sınır trafiği, Çekya ve Polonya'nın dışında, Avusturya'ya da yasaklanmış durumda.

BAVYERA: CEZASI 2000 EURO

Corona önlemleri çerçevesinde sıkılaştırılan önlemler, ucuz benzin peşindeki Almanları bu şekilde etkilerken, Bavyera eyaleti, benzin ya da sigara almak için sınırlardan geçenlere dönüşlerde 2000 euro'ya kadar ceza vereceklerini açıkladı. Ucuzcu sürücülerin, Sınırdan Girişlerle İlgili Karantina Yönetmeliği'nin ‘yerel izolasyon’ hükmüne aykırı davrandıkları, mecburi durumlar dışında bu kısa süreli giriş-çıkışlara uygulanacağı belirtiliyor.

ÇALIŞMA, EĞİTİM VE HASTA ZİYARETİ

Aynı cezalar sadece Almanya'dan gidenler için değil, Çekya ya da Avusturya'dan ‘mücbir sebep’ olmadıkça Almanya'ya gelenler için de geçerli olacak. Bu da, alışveriş için Çekya ya da Avusturya'dan gelenlere kapılarını açan küçük Alman kasabalarındaki marketleri zora soktu. Almanya'nın sıkı uygulamaları, eğitim, iş, doktor ya da mecburi nedenlerle sınırı geçtiğini ispatlayamayanlara büyük sorunlar çıkarıyor.