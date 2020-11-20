Uganda’daki olaylarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 37’ye yükseldi

Uganda’da 14 Ocak 2021’de yapılması planlanan Devlet Başkanlığı seçimlerine aday olan şarkıcı ve Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi’nin tutuklanması ülkede infiale yol açtı.

11 Kasım’dan bu yana protestoların sürdüğü ülkede polis ile göstericiler arasında tansiyon giderek artıyor. Polis Sözcüsü Fred Enanga yaptığı açıklamada, “Şiddetli siyasi gösteriler sonrasındaki olaylarda toplam 37 kişi hayatını kaybetti” diyerek bilançonun ağırlaştığını duyurdu.

577 KİŞİ TUTUKLANDI



Enanga ayrıca, ülke genelinde 577 kişinin şiddet olaylarına ve diğer suçlara karıştığı şüphesiyle tutuklandığını belirtti.

Sahne adı Bobi Wine olan muhalif lider, Devlet Başkanlığı adaylarının 200’den az kişiye hitap etmesini içeren Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Wine, mevcut Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin 36 yıllık iktidarından sonra görevi bırakması yönündeki ısrarlı çağrıların arasında güçlü bir aday olarak öne çıkıyor.