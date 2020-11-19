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Ukrayna: Corona aşısının bize maliyeti 14 dolar

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yakın zamanda ülkeye gelecek olan corona virüsü aşısının maliyetinin 14 dolar olduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:34, 19/11/2020
Haberler Dünya
Ukrayna: Corona aşısının bize maliyeti 14 dolar

Ukrayna Sağlık Bakanı Yardımcısı Viktor Lyaşko tarafından yapılan açıklamada, “COVAX yetkilileri ile yapılan görüşmede, bir dozunun 7 dolar olduğuna ve tam tedavi için 2 doz gerektiğine karar verildi.

Ukrayna nüfusunun yüzde 20'si için gereken dozu ise ücretsiz alacağız. İlk gerçekleşecek olan teslimatın tarihine yönelik görüşmeler devam ediyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından son 24 saatlik verileri içeren corona virüsü tablosuna göre, vaka sayısı 13 bin 357, can kaybı ise 257 olarak açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Bakanlar Kurulu tarafından 11 Kasım tarihinde imzalanan kararname ile, ay sonuna kadar tüm eğlence merkezleri, restoran ve kafelerin, yüzme havuzlarının, kuaförlerin ve alışveriş merkezlerinin hafta sonları kapalı olması kararlaştırılmıştı. (İHA)

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