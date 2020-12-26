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Ukrayna lideri Zelenskiy: Sağlıkçıya, askere, öğretmene ve kronik hastaya aşı ücretsiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde yapılacak corona aşılarının sağlıkçılara, askerlere, öğretmenlere ve kronik hastalara ücretsiz olacağını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:02, 26/12/2020
Haberler Dünya
Ukrayna lideri Zelenskiy: Sağlıkçıya, askere, öğretmene ve kronik hastaya aşı ücretsiz

Corona virüsü aşılarında dağıtım süreci başlarken, Ukrayna’da halk aşıların ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağı konusunu tartışıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den ülkenin gündeminde yer edinen tartışmalara yönelik bir açıklama geldi.

Zelenskiy, “Bizim ülkemizde de dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi aşının fiyatını dikkate almayacak bir halk kitlesi var. Vatandaşlarımız arasındaki durumu kötü olan kesimin, sağlıkçıların, askerlerin, öğretmenlerin ve kronik hastaların devlet için ön planda olduğu bilinmekte. Bu nedenle benim gibi durumu iyi olanlar kendi ceplerinden aşının ücretini ödeyecekler ve bunun normal olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy böylelikle sağlıkçıların, askerlerin, öğretmenlerin ve kronik hastaların aşı ücretlerinin devlet tarafından karşılanacağını, geri kalanlara ise aşının ücretli olacağının sinyalini verdi.

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