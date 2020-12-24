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Ukrayna lideri Zelenskiy’den Aliyev’e davet

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, doğum gününü kutladığı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ülkesine davet etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:37, 24/12/2020
Haberler Dünya
Ukrayna lideri Zelenskiy’den Aliyev’e davet

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan liderini Kiev’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ve Ukrayna’nın Azerbaycan ile stratejik ortaklığı pekiştirmek istediğini ifade etti.

Zelenskiy’nin yaptığı paylaşım.

Ukrayna’nın resmi haber ajansı Ukrinform’un aktardığına göre, Azerbaycan liderine gönderdiği kutlama mesajında, İlham Aliyev’in cumhurbaşkanlığı döneminde Azerbaycan’ın bölgesel lider olarak kendini kanıtladığını belirten Zelenskiy, Ukrayna-Azerbaycan ilişkilerinin ise stratejik ortaklık düzeyine yükseldiğini belirtti.

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