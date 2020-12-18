Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Türk İHA’larına ihtiyacımız var

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Ukrayna ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin geliştirdiği insansız hava araçlarının (İHA) etkili modern bir silah olduğunun Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’da görüldüğünü belirten Taran, “Ukrayna Devlet Başkanı’nın silahlı kuvvetleri modern silahlarla donatmak için verdiği görevi yerine getirirken, Türk İHA’larına ihtiyacımız olduğu kanısına vardık. Modern Türk SİHA’ların kendine has bir özelliği olduğunu düşünüyorum, maliyet ve etkinlik açısından oldukça yararlı” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ PAYLAŞIMI



Taran, Ukrayna ile Türkiye’nin İHA’ların ortak üretimine geçmeyi planladıklarını belirterek, “Burada sadece şirketlerin oluşturulmasından değil, teknoloji paylaşımından bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi Ukrayna’nın Türk firmalarıyla paylaşabileceği kendi teknolojileri var” diye konuştu.

TATBİKATLARDA ETKİNLİĞİNİ GÖRDÜK

Ukrayna’nın askeri tatbikatlarında Türk İHA’larının verimliliğine tanık olduklarını aktaran Taran, “Bayraktar gibi insansız hava araçlarının emrinizde olduğunu biliyorsunuz. Şahsen ben ve Devlet Başkanı bir kez daha ikna olduk ve uygulamaların etkinliğini gördük” diye konuştu.

TÜRKİYE KİLİT BİR ORTAK

Ukrayna Savunma Bakanı Taran, Ukrayna’nın NATO üyeliği hedefi doğrultusunda çabalarını sürdürdüğünü hatırlatarak, “Üye ülke olarak Türkiye’yi, Ukrayna’nın bu hedefine ulaşmasına yardımcı olacak kilit bir ortak olarak görüyoruz. Bu nedenle iş birliğimizi her alanda genişletmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.