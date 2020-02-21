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Ukrayna’da Corona virüsü gerginliği! ‘Bunun hesabını verecekler’

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede Corona virüsü nedeniyle yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı. Zelenskiy, "En tehlikeli virüs, nefrettir ve bunun hesabını verecekler" dedi. Çin’in Wuhan kentinden dün tahliye edilerek Ukrayna’ya getirilen kişiler, 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Noviye Sanjari bölgesine sevk edilmişti. Karantina bölgesinin kendi yaşam yerlerine yakın olmasını protesto eden halk, polisle çatışmıştı.

23:31 -
Haberler Dünya
Ukrayna’da Corona virüsü gerginliği! ‘Bunun hesabını verecekler’

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından halka seslenerek sağduyu çağrısı yaptı.

“EN KORKUNÇ VİRÜS NEFRETTİR”

Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

* Çin'den Ukrayna'ya naklini gerçekleştirdiğimiz vatandaşlarımız için mutluyuz.

* Önümüzdeki karantina süresi boyunca yani 2 haftalık süreçte bir sınavdan geçeceğiz.

* Yalan haberlere değil, mantıklı ve sağlıklı düşünceye inanacağız.

* Unutmayın ki en korkunç virüs nefrettir.

“HESAP VERECEKLER”

Konuşmasının devamında Zelenskiy, şunları söyledi:

* Karantina bölgesinde yaşayan bazı vatandaşlarımızın endişelenmelerini anlıyorum.

* Bazılarının bilinçli olarak halk arasında paniğe yol açma çabalarını biliyoruz.

* Bu işi planlayanlar ve organize edenler hesap verecek.

“SENİ EVE GETİRECEĞİZ”

Zelensky, Çin'den Ukrayna'ya gelirken köpeği alınmadığı için tahliye uçağına binmeyi reddeden Anastasiya Zinçenko isimli Ukrayna vatandaşını telefonla bizzat arayarak, “Köpeğini neden almadıklarını bilmiyorum ama bir yolunu bulup seni evine getireceğiz” dedi.

Çin'in Wuhan kentinden 20 Şubat Perşembe günü tahliye edilerek Ukrayna'ya getirilen 80'e yakın kişi, 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Noviye Sanjari bölgesine sevk edilmişti.

Karantina bölgesinin kendi yaşam yerlerine yakın olmasını protesto eden halk, polisle çatışmıştı. İHA

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Son güncelleme: 23:33 21.02.2020
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