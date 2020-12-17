Ukrayna’da Harkov Belediye Başkanı corona kurbanı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını tüm hızıyla sürüyor. Ukrayna’nın Harkov kenti Belediye Başkanı Gennadiy Kernes, (61) corona nedeniyle hayatını kaybetti.

2010 yılından bu yana Harkov belediye başkanlığı görevini yürüten Kernes, ekim ayında yapılan seçimlerde yeniden seçilmişti. 2014’te silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı, tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdürüyordu.

Ukrayna’da son 24 saatte 10 bin 622 kişide daha corona virüsü tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 919 bin 704’e ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 264 artarak toplamda 15 bin 744’e çıktı.