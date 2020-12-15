Ukrayna’da tansiyon yükseliyor

Geçtiğimiz haftalarda Başkent Kiev'de, Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanmak istenen yeni karantina kuralları ve şirketlerin yazar kasa kullanımına geçiş zorunluluğu getiren yasaya karşı çıkan yüzlerce kişi sokağa dökülmüştü.

Hükümet tarafından alınan bu kararlar Ukrayna Meclis binasının önünde de protesto edilmişti. Protestolar 15'inci gününde devam ederken, Kiev'de polis ile göstericiler arasında tansiyon yükseldi.

Başkentteki Hırşatik Meydanı'nda çadır kurmak isteyen göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. Ukrayna Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, çıkan olaylarda 40 polisin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna hükümeti, vergi ve şirket hareketlerinin denetimini daha doğru ve düzenli yapabilmek için özel ve küçük çaptaki şirketlere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yazar kasa kullanımını zorunlu hale getirmeyi öngören bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Başbakan Denis Şmigal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 8-24 Ocak arası Ukrayna genelinde karantina uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. (İHA)

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