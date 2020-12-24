Ukrayna’da vaka sayısı kritik sınırı aştı

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde corona virüsü vakalarına ilişkin son 24 saatlik verileri açıkladı. Bu açıklamayla birlikte, Ukrayna'da ilk kez 3 Mart tarihinde Çernovtsi şehrinde görülen corona virüsü, 1 milyondan fazla kişiye bulaşmış oldu.

Son 24 saatte yapılan 66 bin 358 testten 11 bin 490'ı pozitif çıktı. 2 bin 721 kişi hastaneye kaldırılırken, 15 bin 775 kişi ise iyileşerek taburcu edildi. Son 24 saatte 223 kişi ise corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

Ülke genelinde yapılan test sayısı 5 milyon 390 bin 952'ye, pozitif vaka sayısı 1 milyon bin 132'ye, iyileşen kişi sayısı 631 bin 435'e ve can kaybı 17 bin 395'e yükselmiş oldu.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bir açıklama yapmış ve 8-24 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde karantina uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. (İHA)

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