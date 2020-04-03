Ukrayna’da yaşayan Türk anlattı: Çalışan nüfusun yüzde 10’u işini kaybetti

20 bin Türk’ün yaşadığı Ukrayna diğer Avrupa ülkeleri gibi corona virüsü salgınıyla boğuşuyor. Uzun yıllardır Ukrayna’da ceviz fidanı ve organik gübre yetiştiriciliği yapan bir şirketin genel müdürü olan Güray Özcanlı, ülkede yaşanan son gelişmeleri SÖZCÜ’ye anlattı:

* Ukrayna, corona virüsünün yayılma hızını kontrol edecek medikal altyapıya sahip bir ülke değil. Ülkedeki Covid-19 kaynaklı ilk ölüm 13 Mart’ta gerçekleşti. Türk vatandaşların çoğu bu yüzden acil olarak Türkiye’ye döndü.

* Dün itibariyle vaka sayısı 942’ye çıktı. 23 kişi öldü, 19 hasta iyileşti. En çok vaka 171 kişiyle Chernivtsi bölgesinde.

* Olağanüstü hal ilan edildi. Başkent Kiev’de karantina uygulanıyor. Ülkedeki bir idari bölgeden diğer bölgeye geçmek de yasak. Yasağa uymayanlara ilk sefer 17 bin Grivna (4 bin 80 TL), ikinci seferde ise 34 bin Grivna (8 bin 160 TL) para cezası kesiliyor.

ÜLKENİN KAYBI 13 MİLYAR DOLAR OLARAK HESAPLANIYOR

* Hükümet daha sert tedbirler içeren bir sokağa çıkma yasağı planlıyor. Tüm spor alanlarının, parkların kapatılması gündemde. İki kişi dahi yan yana hareket edemeyecek.

* Ülke ekonomisi zaten zayıf ve kırılgan olduğu için salgın sonrası iyice kötüleşti. 1 dolar 23.50 Grivna’dan (5.64 TL) 28 Grivna’ya (6.72 TL) fırladı. Ülkenin bu süreç sonundaki kaybı 13 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

* Kafe, restoran ve perakende işletmelerin yüzde 2’si çalışıyor. Çalışan nüfusun yüzde 10’u işini kaybetti. Yetkililer ülkedeki gündelik hayatın mayıs ayından önce normale dönmeyeceğini düşünüyorlar.