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Ukrayna’daki orman yangınında 4 kişi öldü!

Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

20:40 -
Haberler Dünya
Ukrayna’daki orman yangınında 4 kişi öldü!

Ukrayna’nın doğusundaki Lugansk bölgesinde yer alan Severadonetsk kırsalında yangın çıktı. Hızla yayılan alevler tüm bölgeyi sardı. Acil Durumlar Servisi, itfaiye ve polis ekipleri alarm durumuna geçti. Bölgede yaşayan vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edilmeye başlandı.

İlk belirlemelere göre çıkan yangın sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ayrıca 110 evde hasar oluştu.

Söndürme çalışmalarına Donetsk, Harkov, Poltava ve Dnepropetrovsk bölgelerinden de destek ekip sevk edildi. Alanda toplamda 361 personel ve 85 itfaiye aracıyla yangına müdahale ediliyor. İHA

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