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Ukrayna’nın eski lideri Poroşenko hastaneye kaldırıldı

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkmasından dört gün sonra hastaneye kaldırıldı.

18:33 -
Haberler Dünya
Ukrayna’nın eski lideri Poroşenko hastaneye kaldırıldı

Petro Poroşenko’nun eşi Marina Poroşenko Facebok hesabından yaptığı paylaşımda, “Petro Alekseyeviç (Poroşenko), Kiev’deki bir corona virüsü hastanesinde tedavi altına alındı. Eşimin iki akciğerinde enfeksiyon olmasına rağmen güçlü bir irade ile hastalıkla mücadele ediyor” dedi.

Poroşenko’nun kızının da corona virüsüne yakalandığı belirtildi.

Poroşenko, 29 Eylül´de corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu. Ukrayna’da 2014-2019 yılları arasında devlet başkanı olan Petro Poroşenko, bugün muhalefetteki Avrupa Dayanışması Partisi’nin lideri. DHA

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