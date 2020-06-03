Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ülke bu corona virüsü haritasını konuşuyor: Türkiye de listede yer alıyor

Dünya çapında corona virüsünde toplam vaka sayısı 6.4 milyonu geçerken, İngiltere'de gündem turizm ve yaz tatili... Ülkenin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail, hazırladığı harita ile ülkelerin Covid-19'daki risk oranlarını listeleyerek Birleşik Krallık'a göre durumlarını paylaştı. Listede Türkiye de yer alıyor.

Sozcu.com.tr
14:58 -
Haberler Dünya
Ülke bu corona virüsü haritasını konuşuyor: Türkiye de listede yer alıyor

Corona virüsü salgınının Avrupa’da en sert etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere, yurt dışı turizmini ve havacılığı canlandırmayı planlıyor. Alınan kararlarla birlikte ülkeye giriş yapan turist ve vatandaşlara 14 gün zorunlu karantina uygulanması kararı sonrasında turizm şirketleri ve İngiliz siyasetçiler tatilde öne çıkan İspanya, İtalya, Türkiye, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerin bu uygulamadan muaf tutulması konusunda baskı yapmaya başladı.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail, bu kuralın gevşetilebileceği ülkeleri de sıralayarak bir harita hazırladı. Haritada 1  Haziran’dan itibaren her ülkenin günlük corona virüsü vaka sayısı nüfusun 1 milyonuna ölçeklendirildi.

Haritada Birleşik Krallık’ta her 1 milyon insanda 28.52 doğrulanmış corona virüsü vakası tespit edildiği belirtilirken sıralama şu şekilde devam ediyor:

Birleşik Krallık– 28.52

İspanya– 4.30

Fransa– 3.94

İtalya– 5.87

ABD– 59.84

Yunanistan– 0.19

Portekiz– 29.13

Hollanda– 10.80

Türkiye– 9.85

İrlanda– 12.35

Almanya– 3.98

Belçika– 16.82

Meksika– 24.45

Fas– 0.73

Avustralya– 0.39

Yeni Zelanda– 0

İLGİLİ HABERCorona virüsünde son durum: Üç ülkede rekorlar günüCorona virüsünde son durum: Üç ülkede rekorlar günü
ABD Almanya Avrupa Avustralya Belçika Corona Dünya Fas Fransa Hollanda İngiltere İrlanda İspanya İtalya Meksika Portekiz Türkiye
Son güncelleme: 15:02 03.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more