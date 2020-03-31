Ülke lideri coronaya meydan okudu, ilk ölüm gerçekleşti!

Belarus Sağlık Bakanlığı´nın verilerine göre, ülkede corona virüsüne yakalanan kişi sayısı son üç gün içinde 58 kişi artarak 152 kişiye yükselirken, corona virüsü kaynaklı ilk can kaybı ise bugün gerçekleşti.

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden kişi 75 yaşındaki tiyatro sanatçısı Viktor Daşkeviç oldu.

Daşkeviç´in eşi yaptığı açıklamada, Viktor Daşkeviç´in ilk gittiği hastanede kendisine zatürre teşhisi konduğunu ve ilk corona virüsü testinin negatif çıktığını, ancak rahatsızlığının artması üzerine gittiği diğer hastanede yapılan testte sonucun pozitif çıktığını söyledi.

ÖNLEMLERİN ABARTILMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, Avrupa ülkelerinde corona virüsü salgınının görülmeye başlandığı Mart ayının başlarında yaptığı açıklamada, salgına karşı önlemlerin abartılmaması gerektiğini söylemiş ve salgın nedeniyle sınırların kapatılmasını `aptallık´ olarak nitelendirmişti.

Lukaşenko, corona virüsüne karşı en etkili yöntemlerin, günde 40-50 gram votka içmek ve haftada birkaç kez saunaya girmek olduğunu söylemişti.

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TRUMP’I ÖRNEK ALIYOR

Lukaşenko, bugün yaptığı açıklamada da kendisinin ABD Başkanı Donald Trump’ı örnek aldığını ve virüse karşı alınacak sert önlemlerin virüsten daha fazla zarar getirebileceğini düşündüğünü söyledi.

Belarus´taki salgının hâlihazırda tepe noktasında olduğunu tahmin ettiğini söyleyen Lukaşenko, Paskalya Bayramı´na doğru salgının hafiflemesini beklediklerini ifade etti.

Lukaşenko, 9 Mayıs Zafer Bayramı´nı ve bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelemeyi düşünmediklerini kaydetti. (DHA)