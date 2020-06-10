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Ülke tarihinin en büyüğü… Polonya’da 5 milyon TL’lik uyuşturucu baskını! Ananas püresine gizlemişler

Polonya'da piyasa değeri 750 milyon dolar olan 3.2 ton kokain ele geçirildi. Dondurulmuş ananas püresiyle kaplanmış kokainin Ekvador'dan yola çıkıp Hamburg üzerinden gemiyle gönderildiği tespit edildi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
16:53 -
Haberler Dünya
Ülke tarihinin en büyüğü… Polonya’da 5 milyon TL’lik uyuşturucu baskını! Ananas püresine gizlemişler

Polonya’da Olsztyn polisinin çalışması sonucu ülkenin kuzeyinde bulunan liman kenti Gdynia’da bir depoda her biri 250 kilo ağırlığında 144 adet metal fıçı içerisinde dondurulmuş ananas püresi tespit edildi.

Deponun yasal olarak faaliyet gösteren bir firmaya ait olduğunu belirleyen görevliler, söz konusu malın 16 Kasım-13 Aralık 2019 tarihlerinde Ekvador’dan gönderildiğini belirledi. Deniz yoluyla Hamburg üzerinden Gdynia’ya gelen fıçılarda uyuşturucu madde olabileceğinden şüphelenen ekipler depoya operasyon düzenledi.

KÖPEKLER TEPKİ VERDİ

İHA’nın aktardığına göre fıçılardan bazılarını röntgen cihazıyla inceleyen görevliler görüntüde dondurulmuş ananas püresi ile kaplanmış şüpheli madde tespit etti. Narkotik köpeklerinin de fıçılara tepki vermesi üzerine olay yerine kimyasal madde uzmanı çağrıldı. Bilirkişi ise polisin kaynak makinelerinin yardımıyla açtığı fıçılardaki maddenin kokain olduğunu tespit etti.

AĞIRLIĞI 3.2 TON

Bunun üzerine tüm fıçıları tek tek açan polis, fıçılarda 3.2 ton ağırlığında kokain bulunduğunu belirledi. Piyasa değeri 750 milyon dolar (yaklaşık 5 milyon TL) olduğu belirtilen kokaine el koyan ekipler olayla ilişkisi bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Polonya polisi, ele geçirilen uyuşturucunun gerek tonaj gerekse piyasa değeri bakımından bugüne kadar ülkede ele geçirilmiş en büyük uyuşturucu olduğunu kaydetti.

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Son güncelleme: 16:57 10.06.2020
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