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Ülkede büyük şok! Sağlık Bakanı coronaya yakalandı

Afganistan Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz’a yapılan corona virüsü testinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

18:32 -
Haberler Dünya
Ülkede büyük şok! Sağlık Bakanı coronaya yakalandı

Corona salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Afganistan Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz'dan kötü haber geldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, yaptığı açıklamada Feroz'un corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyururken, “Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz birkaç gündür karantinada” ifadelerini kullandı.

Mayar, bakanın durumunun iyi olduğunu, Feroz'un evinde karantina altında olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı, sosyal medyada son paylaşımı ise Pazar günü yaptı.

Öte yanda Afganistan'da toplam corona virüsü vaka sayısı 3 bin 563'e, hayatını kaybedenler ise 106'ya ulaştı. (İHA)

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