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Ülkede corona paniği artıyor: Hastaneler doldu bile

Corona virüsünün büyük bir artış gösterdiği Brezilya'da panik ve korku hakim... Son 24 saat içerisinde 7.938 yeni vakanın tespit edildiği Brezilya'nın en kalabalık kenti Sap Paulo valisi, "Hastanelerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. İki hafta içerisinde yer kalmayacak" dedi.

Sozcu.com.tr
07:36 -
Haberler Dünya
Ülkede corona paniği artıyor: Hastaneler doldu bile

Bilimi umursamama, corona virüsü salgınından etkilenen diğer ülkelerden ders almama ve uyarıları gözardı etmenin faturası Brezilya’da ödeniyor… Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun sokağa çıkma yasaklarına karşı olması ve her fırsatta işletmelerin açılmasını talep etmesi sonucunda Brezilya tarihinin en büyük sağlık krizini yaşıyor…

İTALYA’YI DA GEÇTİLER
Son günlerde günlük vaka ve Covid-19’a bağlı ölümlerde ciddi bir artış yaşayan ülkede son 24 saat içerisinde 7.938 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Bu verilerle birlikte vaka sayısında ABD, Rusya ve Birleşik Krallık’ın arkasından gelen ülkede ölüm sayısı da 16 bini geçti. Brezilya ölüm sayısı bazında en kötü durumdaki 6’ncı ülke konumuna gelirken ülkede kabus yerini karabasana bırakmaya başlıyor.

12 milyondan fazla insanın yaşadığı Sao Paulo’da corona virüsü vaka sayısının hızla arttığını açıklayan vali Bruno Covas, “Devlet hastanelerindeki doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. İki hafta içerisinde yer  kalmayabilir” dedi. Covas, müdahale edilmemesi ve yeni tesislerin kurulmaması durumunda bölgedeki sağlık sisteminin çökeceğini dile getirdi.

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Son güncelleme: 07:40 18.05.2020
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