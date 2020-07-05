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Ülkede şok: Binlerce denizanası sahili işgal etti

Birleşik Krallık'ın popüler sahillerinden Woolacombe Plajı'na gidenler şaşkına döndü... Tatilciler uzun plaj hattında göz alabildiğine uzanan binlerce denizanasının sahilleri adeta işgal ettiğini gördü. İnsanlar sahile vuran denizanalarına dokununca canlarının acıdığını söyledi.

Sozcu.com.tr
10:02 -
Haberler Dünya
Ülkede şok: Binlerce denizanası sahili işgal etti

Devon’daki Woolacombe Plajı’na giden tatilciler kabus manzarasıyla karşılaştı… Tatilciler binlerce denizanasının ülkenin en popüler sahil destinasyonlarından birini adeta işgal ettiğini gördü.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Star, binlerce denizanasının deniz turizmini olumsuz etkilediğini yazarken bazı görgü tanıkları, “Denizanalarına dokununca canımız acıyor. Batma hissi oluyor. Denizanaları göz alabildiğine kadar çok” dedi.

İngiliz yerel basınına konuşan bölge sakinleri bu olayın turizme zarar verebileceğini öne sürdü.

Yerel basına konuşan Richard Walden, “Evim yakınlarda olduğu için bunları ilk ben keşfettim. Binlerce denizanası karaya vurmuş vaziyette. Bunların ay denizanası olduğunu tahmin ediyorum” ifadesini kullandı.

İngiltere plaj
Son güncelleme: 10:06 05.07.2020
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