Ülkede şok: Binlerce denizanası sahili işgal etti

Devon’daki Woolacombe Plajı’na giden tatilciler kabus manzarasıyla karşılaştı… Tatilciler binlerce denizanasının ülkenin en popüler sahil destinasyonlarından birini adeta işgal ettiğini gördü.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Star, binlerce denizanasının deniz turizmini olumsuz etkilediğini yazarken bazı görgü tanıkları, “Denizanalarına dokununca canımız acıyor. Batma hissi oluyor. Denizanaları göz alabildiğine kadar çok” dedi.

Yerel basına konuşan Richard Walden, “Evim yakınlarda olduğu için bunları ilk ben keşfettim. Binlerce denizanası karaya vurmuş vaziyette. Bunların ay denizanası olduğunu tahmin ediyorum” ifadesini kullandı.