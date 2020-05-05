Ülkeler arasında aşı savaşı! Erdoğan ve Merkel aynı safta

Dünyada Covid-19'a karşı bulunacak aşı için büyük yarış sürüyor. Bu amaçla “Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği“ için ortak bir birliktelik kurulmaya çalışılırken Türkiye, aşının insanlığın ortak malı olmasını savunan AB'nin yanında yer aldı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in moderatörlüğünü yaptığı pazartesi günü düzenlenen tele-konferansta, Almanya Başbakanı Merkel, Kanada Başbakanı Trudeu, İtalya Başbakanı Conte, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Norveç Başbakanı Solberg ve İsrail Başbakanı Netanyahu görüşlerini açıkladı.

ERDOĞAN: TÜM DÜNYANIN MALI OLMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka bir randevu nedeniyle canlı konferansa katılamadı ancak gönderdiği video mesajında, AB ile aynı görüşleri paylaştı. Telekonferansa, ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin “mazeret belirtmeden“ katılmadı.

Erdoğan'ın aşı ile ilgili görüşleri, AB liderlerinin, ‘sağlık hizmetinde milliyetçilik olmamalı’ görüşüyle paralellik gösterdi.

Konferansa görüşlerini içeren bir video gönderen Erdoğan, “Corona virüsü aşısı insanlığın ortak malı olmalı. Bu bakımdan üretilecek aşıya erişimin garanti altına alınması ve kimsenin geride bırakılmaması son derece önemlidir. Aşı geliştirme çabalarına yönelik maddi katkımızı belirlerken bu hususları dikkate alacağız” dedi.

Erdoğan, bu amaçla oluşturulan 7.4 milyar euroluk kaynağa destek verileceğini ve 23 Mayıs'a kadar ödenecek tutarı bildireceklerini duyurdu.

MERKEL: EN ÖNEMLİ KAMU MALIDIR

Almanya Başbakanı Merkel de, “Geliştirilecek bir aşı, 21. yüzyılın en önemli kamu malıdır“ görüşünü vurguladı.

İsviçre'nin Bern Üniversitesinin yürüttüğü çalışmanın son durumu henüz bilinmiyor ama ABD, Avrupa ve Çin'de yürütülen 6 aşı çalışması var.

AB AŞI SENARYOSU HAZIRLIYOR

AB‘li uzmanlar, aşıyı hangi ülke bulursa ona göre bir senaryo hazırlıyor.

SENARYO 1: ABD KAZANIRSA

AB ve Berlin, bu senaryodan çekiniyor. Çünkü, Trump'ın parolasının “Önce Amerika“ olacağından eminler. ABD Başkanı Trump'ın şu ana kadar yaptığı tüm açıklamalar da zaten bu yönde ve bunu seçim kampanyasının bir parçası da yapmış durumda.

Başkan Trump'ın “Aşıyı bu yıl bulabiliriz“ demesini de yorumlayan AB diplomatları, ABD'nin belki de bu yüzden telekonferansa katılmadığını düşünüyor. Bu durumda AB bir B planı hazırladı ve “Üreticinin haklarından bağımsız olarak, AB içinde aşının kullanımı için özel bir izin ve patent verilmesi“ görüşü ağır bastı.

Avrupa bir süre patent haklarını askıya alacak ve bu durum ABD'nin aşıyı dünyayla paylaşmasına kadar sürecek. Ünlü Amerikalı milyarder Bill Gates de bu formüle yakın.

SENARYO 2: AVRUPA KAZANIRSA

Avrupa’da ise, Türk Profesör Uğur Şahin'in yönettiği BioNtech ile Oxford Üniversitesi’nin yürüttüğü iki aşı çalışması bulunuyor. BioNtech, şu anda ikinci aşamaya geçmiş durumda ve 200 sağlıklı kişiye aşı yapıldı. Sonuçların haziran sonunda alınacağı açıklandı.

BioNtech, Amerikan Pfizer ve Çinli Fosun ile de ortak çalışıyor. Bu iki grup da aşıyı ülkelerinde deneyebilecek. Ancak ilk önce dünya çapında tüm sağlık çalışanları aşılanacak ve aşı tüm dünyanın kullanımına sunulacak.

Oxford Üniversitesi'nin aşı çalışması da sürüyor. Covid-19 aşısının tüm dünyanın kullanımına açılması için çalışmalar devam ediyor.

31 Aralık 2020'de İngiltere'nin AB'den ayrılışının son günü olacak. O zamana kadar İngiltere'ye AB tarafından her türlü sağlık desteği verilecek. İngiltere Başbakanı Johnson ile Başbakan Merkel sık sık fikir alışverişinde bulunuyor. Ancak Johnson'un, son anda Trump'tan yana dönebileceği ihtimali de gözardı edilmiyor.

SENARYO 3: ÇİN KAZANIRSA

Çin'in ilk başlarda Covid-19 hastalığını gizlemesi ve hazırlıklarını yaptıktan sonra bilgileri paylaşması, aşı konusunda da şüpheleri üzerine çekmesine neden oluyor. AB'nin korkusu, Çin'in aşıyı geliştirip bunu yüksek fiyatla dünyaya pazarlaması.

Şu anda Avrupa'nın ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu grubun en büyük çabası, bir aşı karaborsası oluşmaması. Bu amaçla, liderlerin trafiği daha da hızlanacak gibi görünüyor.