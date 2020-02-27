Ülkeler bir bir İtalya’ya uçuşları durduruyor! İsrail’den karantina tedbiri

370’den fazla kişinin enfekte olduğu 12 kişinin de öldüğü İtalya’dan, Irak, Ürdün ve Kuveyt’e yapılan uçuşlar durduruldu. Aynı ülkeler 12 kişinin öldüğü ve 1261 kişinin virüse yakalandığı Güney Kore için de benzer bir tedbir aldı.

Reuters’ın verdiği bilgilere göre ise, İsrail İtalya’dan gelen yolcuların 14 gün süreyle karantinaya alınacağını belirtti.

İsrail Sağlık Bakanlığı yetkilileri yine İtalya’dan gelen diplomatların da aynı şekilde karantinaya alınacağını açıkladı.

G. KORE VE İTALYA’DAN TÜRKİYE’YE UÇUŞLAR DEVAM EDİYOR

İtalya’daki Corona virüsü bulaşmış kişiler, Brezilya ve Avusturya gibi ülkelere de virüsü taşımıştı. Son olarak ise komşu Yunanistan’daki Corona vakasında, hastanın Milano’dan Yunanistan’a geldiği öğrenilmişti.

Türkiye şu an yalnızca İran ve Çin’e karşı gümrük ve uçuş önlemleri almış durumda. Güney Kore ve İtalya’ya karşı henüz uçuşları durdurma gibi bir tedbir alınmış değil.

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