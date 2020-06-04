Ülkeyi sarsan olayda flaş gelişme: Bir pedofil ortaya çıktı

İngiltere’yi derinden sarsan Madeleine McCann olayında sona yaklaşılıyor… Ailesiyle birlikte 2007 yılında Portekiz’deki Praia da Luz’da tatil yaparken yatak odasından kaçırılan McCann’in kaçırılmasıyla ilgili olarak İngiliz ve Alman polisi flaş bir açıklama yaptı.

Olayın yaşandığı günden beri 13 yıl boyunca birçok iddianın ortaya atıldığı ve minik kızın bulunamadığı olay ile ilgili açıklama yapan yetkililer, şu an Almanya’da pedofili ve cinsel istismar suçlarından hapiste yatan bir adamın baş şüpheli haline geldiği açıklandı.

Kaçırılma olayında kullanıldığı öne sürülen Volkswagen marka bir karavan ve Jaguar marka bir otomobilin ismi açıklanmayan bu adamla bağlantısı olduğu açıklandı. Alman polisi olayla ilgili, “Bu vakayı cinayet olayı olarak görüyoruz. Bu cinayetin önceden planlandığını düşünmüyoruz çünkü şüpheli geçmişte de soygun yapan birisiydi” dedi.

Davayı İngiltere’den yöneten kıdemli polis memuru Mark Cranwell, “13 yıldan fazla bir süre geçti ve çok şey değişti. Bu şüpheli şahıs hapiste ve suçunu itiraf etmesi gerekiyor” dedi.

AİLEDEN AÇIKLAMA GELDİ

McCann’in ailesi konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Portekiz’in Algarve kentindeki Praia da Luz’da tatildeyken otel odasında uyuyan çocuklarının kaçırılmasının ardından bu tür bir açıklamanın çok önemli olduğunu söyleyen aile, basın sözcüsü aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Ailenin sözcüsü Clarence Mitchell, BBC’ye konuşarak, “Kate ve Gerry, potansiyel şüphelinin bulunmasının çok önemli olduğunu düşünüyor” dedi.