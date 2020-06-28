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Ülkeyi şaşkına çevirdi! 100 bin bebekte bir görülüyor

Hindistan’da nadir görülen bir genetik bozukluk nedeniyle kolları ve bacakları olmadan dünyaya gelen kız bebek, ülkede şaşkınlık yarattı.

17:36 -
Haberler Dünya
Ülkeyi şaşkına çevirdi! 100 bin bebekte bir görülüyor

Hindistan'ın Madya Pradesh eyaletinde bulunan Vidisha bölgesinin Sakla köyünden 28 yaşında olduğu belirtilen bir kadın, kolları ve bacakları olmayan bir kız bebek doğurdu.

Bebeğin, ‘Tetra- Amelia sendromu' olarak da bilinen ‘otozomal resesif konjenital bozukluk' ile doğması sonucu kolları ve bacaklarının olmadığı ifade edildi.

Rajiv Gandhi Smriti Hastanesi'nde çocuk doktoru olan Dr. Suresh Aggarwal, nadir bir genetik bozukluk ile doğan kız bebeğin son derece sağlıklı olduğunu belirtti.

Jai Prakash Bölge Hastanesi'nde çocuk doktoru olan Dr. Prabhakar Tiwari ise bu sendromun 100 bin yenidoğanda bir görüldüğünü ve bu sendromla da kariyerinde ilk defa karşılaştığını ifade etti. (DHA)

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Son güncelleme: 17:42 28.06.2020
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