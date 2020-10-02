Uluslararası ajanslar duyurdu: Azerbaycan, Karabağ’ı bombalıyor

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan’a yönelik başlattığı karşı saldırıları altıncı gününde başarıyla devam ederken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan’a büyük darbe vurulduğu açıklandı.

Uluslararası ajanslar da Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Karabağ’a yoğun bombardıman düzenlendiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda son beş günde Ermenistan ordusuna ait 1.2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı beş günlük çatışma bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, “200 düşman tankı ve diğer zırhlı araçları, 228 topçu parçası, roketatar, havan ve 30 hava savunma cihazı, 6 komuta- kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110’dan fazla araç ve bir S-300 hava savunma füzesi sistemi imha edildi” dedi.