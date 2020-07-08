Ümit vadeden Rebif adlı ilaçla ilgili flaş gelişme!

Reuters’ın haberine göre, Alman ilaç firması Merck, AB ülkelerinin Covid-19 tedavisinde kullanılan Rebif adındaki ilaç için sipariş verebileceğini açıkladı.

Daha önce AB, Roche adlı ilaç firmasıyla RoActemra adlı ilaç hakkında benzer bir anlaşmaya varmıştı.

Firmadan yapılan açıklamada Avrupa Komisyonu tarafından Covid-19 tedavisinde ümit vadeden Rebif adındaki ilacın tedariğinde anlaşıldığı belirtildi.

Anlaşma sonrası 27 AB ülkesinin ilaç tedariği için firmanın kapısını çalması bekleniyor.

REBİF NEDİR?

Rebif genellikle Multiple Skleroz hastalarında kullanılan bir ilaçtır.

MS (Multiple Skleroz) beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın (miyelin kılıfı) hastalığıdır. Merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.