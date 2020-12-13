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Ünlü bilim insanı açıkladı: Corona virüsü aşısını olduktan 21 gün sonra

Corona virüsü aşısı yarışında öne çıkan şirketlerden olan AstraZeneca ile birlikte aşıyı geliştiren Oxford Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Sarah Gilbert, aşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gilbert, aşı olduktan 21 gün sonra kimsenin hastaneye kaldırılmadığını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:37, 13/12/2020
Haberler Dünya
Ünlü bilim insanı açıkladı: Corona virüsü aşısını olduktan 21 gün sonra

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın geliştirdiği corona virüsü aşısı ile ilgili kritik bir açıklama yapıldı… Açıklamayı Oxford Üniversitesi Aşı Geliştirme Programı’nın başında yer alan bilim insanı Sarah Gilbert yaptı.

BBC’de yayınlanan Andrew Marr’ın programına katılan Gilbert, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca’nın geliştirdiği aşının ağır hastalığa karşı “güçlü bir koruma” sağladığını söyledi.

Gilbert, “Aşımızın semptom göstermeyen enfeksiyonları önleme yetisi olduğuna dair bazı bilgilerimiz var ve bu durum hastalığın bulaşmasını engellemek konusunda çok önemli. Şu ana kadar ilk aşıyı olduktan 21 gün sonra aşı olan hiç kimsenin hastaneye kaldırıldığını ya da Covid-19’u çok ağır geçirdiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla aşının ağır hastalığa karşı kuvvetli bir koruma sağladığını görüyoruz” dedi.

Başarılı bilim insanı, aşının bu yönüyle sağlık sistemini rahatlatacağını ve büyük bir baskıyı ortadan kaldıracağını söyledi.

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Yayınlanma Tarihi:13:32,