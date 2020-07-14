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Ünlü çiftin davasında skandal kare: Johnny Depp’i gizlice çekmiş

Hollywood yıldızları Johnny Depp ve Amber Heard arasında devam eden dava sürecinde skandal bir fotoğraf paylaşıldı... Londra'daki duruşmada, Heard'ün ilişkide "şiddet uygulayan taraf" olduğu iddia edilirken, Heard'ün Depp'in "aciz halinin" fotoğraflarını gizlice çektiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
12:28 -
Haberler Dünya
Ünlü çiftin davasında skandal kare: Johnny Depp’i gizlice çekmiş

İngiltere’nin başkenti Londra’da devam eden davada bugün uluslararası kamuoyunun gündemine oturan bir dizi olay yaşandı… Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard’ü dövdüğüne dair iddialara karşı başlatılan “iftira” davasında sıcak gelişmeler yaşandı.

Devam eden davada, Heard’ün Depp’e şiddet uygulayan taraf olduğu öne sürüldü.

Bugün Londra’daki duruşmada Heard’ün evlilik sırasında “asıl şiddet uygulayan taraf” olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. 34 yaşındaki Heard’ün ilişkileri sırasında Depp’in fotoğraflarını gizlice çektiği ortaya çıktı. Depp’in bir kanepede uyurken çekilmiş bir fotoğrafı mahkemede delil olarak sunulurken, “Depp’in üzerine bir kova dondurma dökülmüş vaziyette uyurken, Amber Heard sadece ünlü oyuncunun ne kadar aciz olduğunu göstermek için fotoğraf çekti. Bu bizimle paylaştığı tek fotoğraf, başkaları da olabilir” denildi.

Heard’ün Depp’in bu fotoğrafını çekerek, “Şu haline bir bak, ne kadar acizsin” dediği öne sürüldü.

Mahkemede, Heard’ün Depp’e, “Şu haline bak, neye döndün. Ne kadar acınası haldesin” dediği belirtildi.

dizi evlilik Hollywood İngiltere
Son güncelleme: 13:36 14.07.2020
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