Ünlü cinsellik uzmanından erkeklere üç ‘erotik’ sır

Youtube’dan yayınladığı son videoda Bokody, kadınların cinsel olarak uyarılmasıyla ilgili bilgiler verdi. 195 bin takipçisine hitaben konuşan Bokody, “Genelde, uyarılma hakkında düşündüğümüzde ya da sekse hazır olduğumuzda fiziksel dokunuşu düşünme eğilimi gösteriyoruz” dedi.

Fakat gerçekte bilhassa kadınlar için fiziksel dokunuş süreci öncesinde birçok cinsel uyarılma süreci yaşanabileceğini aktaran Bokody, “Bu süreçlerin nasıl çalıştığını ve kilidi nasıl açacağınızı bilirseniz, kadınların cinsel olarak sizi arzulamasını sağlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

SÜRPRİZ UNSURU ÇOK ŞEHVANİ

Kadınları tahrik etmenin sırlarını veren Bokody, “Daha nazik olun” önerisinde bulunurken, “Anlaşılma duygusu gerçekten insani bir ihtiyaç. Hepimiz doğuştan birilerinin bizi anlamasını istiyoruz. Bir erkek seksi erteleyip bir kadın olarak sizi anlamak için zaman harcadığında, bu son derece etkileyici ve tahrik edici” değerledirmesi yaptı.

İkinci ipucu olarak Bokodoy, “Kendisini özel hissetmesini sağlayın” diyerek, bunun en iyi yolunun bir buluşma planı yapmak olduğunu söyledi. “Kadının güzel kıyafetler giyeceği ve makyaj yapacağı bir organizasyon ayarlayın” diyen Bokody, “Göz kamaştırmayı seviyoruz. Kadınlar için sürpriz unsuru çok şehvetli, çok seksi” ifadelerini kullandı.

Bokody’nin son sırrı ise “övgüler dizmek”. Komplimanların mucizeler yaratacağını söyleyen Bokody, “Ne kadar seksi olduğunu bilmesini sağlayın, ona iltifat edin” dedi.

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