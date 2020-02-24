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Ünlü Hollywood yapımsıcı tecavüzden suçlu bulundu

ABD'li ünlü film yapımcısı Harvey Weinsten, New York'ta görülen davada jüri tarafından cinsel saldırı ve üçüncü derece tecavüzden suçlu bulundu.

20:43 -
Haberler Dünya
Ünlü Hollywood yapımsıcı tecavüzden suçlu bulundu

Birçok Hollywood oyuncusuna tecavüz ve cinsel tacizle suçladığı ABD’li ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein, New York’ta görülen davada jüri tarafından cinsel saldırı ve üçüncü derece tecavüzden suçlu bulundu.

Weinstein, vahşi cinsel saldırı ve birinci derece tecavüz suçlamalarından ise beraat etti.

TACİZ SUÇLAMASINDA ÜNLÜ İSİMLER VAR

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Salma Hayek gibi ünlü Hollywood isimlerinin Weinstein hakkındaki cinsel taciz iddialarını ortaya atması sosyal medyada #MeToo (SenDeAnlat) diye bilinen ve kadınları cinsel taciz karşısında susmamaya çağıran bir ifşa kampanyasına dönüşmüştü.

Weinstein son olarak kendisini taciz ve tecavüzle suçlayan yaklaşık 70 kadınla geçici olarak 25 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardığı haberleriyle gündeme gelmişti.

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