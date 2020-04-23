Ünlü ilaç şirketinin CEO’su bombaladı: Piyasadaki bazı Covid-19 testleri facia

Bugün İsviçre’nin Basel kentinde bir basın toplantısı düzenleyen ilaç şirketi Roche’un CEO’su Severin Schwan, piyasadaki corona virüsü testleriyle ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

Schwan, çalıştığı şirketin Mayıs ayında kendi antikor testi geliştireceğini ve bu testin çok yüksek oranda sonuç vereceğini söylerken, “Test üzerinde çalışmalar devam ederken mevcut corona virüsü testlerini de detaylıca inceledik ve bunların güvenilir sonuçlar vermediğini fark ettik. İncelemelerimiz sonucunda bu testlerin facia olduğunu anladık. Bu testler beş para etmezdi ya da çok az faydası vardı” dedi.

Schwan, bu testleri üreten şirketlerin etik olarak tartışmalı olduğunu da dile getirirken testlerin tutarlı sonuçlar vermediğini de vurguladı.