Ünlü illüzyonist Roy Horn corona virüsünden hayatını kaybetti

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, acı haber bu kez ABD’de gösteri dünyasının önde gelen isimlerinden birinden geldi. İllüzyon gösterileriyle tanınan ünlü Siegfried ve Roy ikilisinden Roy Horn hayatını kaybetti.

75 yaşındaki Horn’un basın sözcüsü Dave Kirvin, ölümün corona virüsüne bağlı olarak Las Vegas’ta bir hastanede gerçekleştiğini duyurdu. Horn’un ölümünün ardından sahne arkadaşı Siegfried Fischbacher açıklamada bulundu.

Guardian’ın haberine göre Fischbacher, “Dünya büyük bir ismi kaybetti ama ben en iyi arkadaşımı kaybettim. Roy olmadan Siegfried, Siegfried olmadan Roy olmazdı. Son günleri dahil tüm hayatı boyunca bir savaşçıydı. Onunla ilgilenen tüm doktorlarına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Horn, 2003’te Las Vegas’ta yaptıkları gösteri sırasında bir kaplanın saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştı. Ünlü şovmen uzun süren rehabilitasyon sürecinin ardından sahnelere dönmüştü.