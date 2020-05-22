Ünlü isimden şaşırtan tepki: Bu fotoğrafa bakınca bir şeylerin ters gittiğini görürsünüz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili geçen hafta ortaya atılan iddialar sonrasında bugün ABD’den flaş bir yorum geldi… Geçen yıllarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yakın bir dostluk kuran eski basketbol oyuncusu Dennis Rodman, gördüğü fotoğraflarda bir sorun olduğunu söyledi.

2013 yılında başkent Pyongyang’a giden ve Kuzey Kore lideriyle tanıştıktan sonra çok eğlendiğini dile getiren Rodman, “Benim Kuzey Kore ile bağlantım var ve yaşananları yakından takip ediyorum. Fakat eğer kız kardeşini televizyonda bu kadar çok görüyorsanız ve ülke yönetiminde üst seviyede yer alıyorsa bilin ki ortada bir sorun var demektir, söyleyeceklerim bu kadar” dedi.

58 yaşındaki Rodman, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Rodman geçen ay, Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo Jong hakkında, “Çok tatlı bir kızdı, ben orada misafirken bana çok iyi davranmıştı” yorumunu yapmıştı.