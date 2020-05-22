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Ünlü isimden şaşırtan tepki: Bu fotoğrafa bakınca bir şeylerin ters gittiğini görürsünüz

Geçen ay içerisinde öldüğüne dair birçok dedikodunun ortaya atıldığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili flaş bir açıklama eski NBA süperstarı Dennis Rodman'dan geldi. Kuzey Kore lideri ile yakın bir ilişkisi olan Rodman, "Eğer kız kardeşini televizyonda gördüyseniz ortada bir sorun var demektir" dedi.

Sozcu.com.tr
15:39 -
Haberler Dünya
Ünlü isimden şaşırtan tepki: Bu fotoğrafa bakınca bir şeylerin ters gittiğini görürsünüz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili geçen hafta ortaya atılan iddialar sonrasında bugün ABD’den flaş bir yorum geldi… Geçen yıllarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yakın bir dostluk kuran eski basketbol oyuncusu Dennis Rodman, gördüğü fotoğraflarda bir sorun olduğunu söyledi.

Bir döneme damga vuran basketbolcu, 2013 yılında gittiği Kuzey Kore’de Kim Jong-un ile çok yakın bir dostluk kurmuştu.

2013 yılında başkent Pyongyang’a giden ve Kuzey Kore lideriyle tanıştıktan sonra çok eğlendiğini dile getiren Rodman, “Benim Kuzey Kore ile bağlantım var ve yaşananları yakından takip ediyorum. Fakat eğer kız kardeşini televizyonda bu kadar çok görüyorsanız ve ülke yönetiminde üst seviyede yer alıyorsa bilin ki ortada bir sorun var demektir, söyleyeceklerim bu kadar” dedi.

Kim Jong-un’un kız kardeşi hakkında Rodman, “Çok iyi bir insan” yorumunu yaptı.

58 yaşındaki Rodman, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Rodman geçen ay, Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo Jong hakkında, “Çok tatlı bir kızdı, ben orada misafirken bana çok iyi davranmıştı” yorumunu yapmıştı.

ABD basketbol kim jong-un Kore Kuzey Kore
Son güncelleme: 15:44 22.05.2020
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