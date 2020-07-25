Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ünlü model Flavia Tamayo uyuşturucu ve fuhuş şebekesi lideri çıktı!

Playboy dergisinin Portekiz edisyonuna kapak olan ünlü model Flavia Tamayo, uyuşturucu ve fuhuş şebekesini yönettiği suçlamasıyla yakalandı.

Sozcu.com.tr
15:52 -
Haberler Dünya
Ünlü model Flavia Tamayo uyuşturucu ve fuhuş şebekesi lideri çıktı!

Brezilya’nın Vitoria şehrinde yaşayan ünlü model Flavia Tamayo, şüpheli hareketleriyle polisin radarına takıldı.

Ekiplerin aylar süren teknik takibi sonucu 22 yaşındaki Tamayo’nun bir uyuşturucu ve fuhuş şebekesini yönettiği ortaya çıktı.

Flavia Tamayo.

Tamamı kadınlardan oluşan çetenin bir numaralı ismi olan Tamayo, özel müşterilerine hem uyuşturucu hem de fuhuş imkanı sağlıyordu.

Flavia Tamayo.

Tamayo’nun kaldığı otele baskın düzenleyen polis, neye uğradığını şaşıran kadını güçlükle gözaltına aldı. Polisi karşısında görünce çığlıklar attığı belirtilen Tamayo’nun kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Tamayo’nun mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more