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Ünlü model Gigi Hadid 5 aylık hamile

ABD'li ünlü model Gigi Hadid'in 5 aylık hamile olduğu iddia edildi. Bebeğin babasının ise Hadid'in bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi şarkıcı Zayn Malik olduğu öğrenildi.

Sozcu.com.tr
08:02 -
Haberler Dünya
Ünlü model Gigi Hadid 5 aylık hamile

ABD’de bir dargın bir barışık yürüttükleri ilişkileriyle gündemden düşmeyen ünlü model Gigi Hadid ile şarkıcı Zayn Malik’le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen magazin sitesi TMZ, Hadid’in hamile olduğunu öne sürdü.

Zayn Malik ve Gigi Hadid.

2015’te Malik’in video klibi için bir araya geldiklerinde tanışarak sevgili olan çift, o tarihten bugüne sayısız kez ayrılıp bir araya geldi. TMZ’nin haberine göre son olarak Aralık 2019’da Malik’le barışan Hadid, 5 aylık hamile.

Hadid’in doğumgünü fotoğrafında karnının çıktığı belli oluyor.

Geçtiğimiz günlerde 25. yaşını kutlayan Hadid’in, Malik’le beraber paylaştığı fotoğraflarda göbeğindeki çıkıntının sırrı da ortaya çıkmış oldu. Çifte yakın bir kaynak, TMZ’ye yaptığı açıklamada Hadid ve Malik’in çok mutlu olduklarını ancak bebeğin cinsiyetini henüz bilmediklerini söyledi.

Gigi Hadid.

Çift, corona virüsü salgını nedeniyle Hadid’in ailesinin Pensilvanya’daki evlerinde karantinada kalıyor.

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ABD hamile
Son güncelleme: 08:21 29.04.2020
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