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Ünlü model Katie Price üzücü haberi verdi! Oğlu coronadan yoğun bakımda

Ünlü İngiliz model Katie Price'ın 18 yaşındaki oğlu Harvey, corona virüsü belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Harvey Price'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Sozcu.com.tr
08:20 -
Haberler Dünya
Ünlü model Katie Price üzücü haberi verdi! Oğlu coronadan yoğun bakımda

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, ünlü İngiliz model Katie Price’ın oğlu da hastalığa yakalanmış olabileceği şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

İngiltere’nin Surrey bölgesinde yaşayan Price’ın 18 yaşındaki oğlu Harvey, yüksek ateş ve solunum güçlüğü belirtileri göstermeye başlayınca corona virüsü testi uygulandı.

ATEŞİ 42 DERECEYE YÜKSELDİ

Ancak Harvey’nin ateşi 42 dereceye ulaşınca test sonuçları beklenmeden hastaneye götürüldü. Burada kontrolleri yapılan Harvey Price yoğun bakıma alındı.

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan 42 yaşındaki Katie Price, “Harvey’nin yoğun bakımda ve emin ellerde olduğunu doğrulayabilirim. Hızlıca müdahale eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Corona
Son güncelleme: 08:58 14.07.2020
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