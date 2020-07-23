Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ünlü model Loredana Chivu’dan flaş itiraf: Yalnızlıktan uyuyamıyorum

Romanyalı ünlü model ve sunucu Loredana Chivu, hayranlarını şaşırtan açıklamalarda bulundu. Yalnızlıktan dert yanan Chivu, "Tek ihtiyacınız olan şey sizi olduğunuz gibi seven biri" dedi.

Sozcu.com.tr
16:09 -
Haberler Dünya
Ünlü model Loredana Chivu’dan flaş itiraf: Yalnızlıktan uyuyamıyorum

Romanya’da ünlü televizyon sunucusu ve model Loredana Chivu, sosyal medyadaki hayranlarına içini döktü.

Instagram’da çoğu zaman yaptığı gösterişli paylaşımlarıyla dikkat çeken 30 yaşındaki Chivu, hayatın çoğu zaman sosyal medyada göründüğü gibi olmadığını gözler önüne serdi.

Loredana Chivu.

Yalnızlıktan dem vuran Chivu, 575 bini aşkın takipçisine hitaben yazdığı mesajda, “Mükemmel bir partnere ihtiyacınız yok. Tek ihtiyacınız olan sizi tüm tuhaflıklarınızla seven, zaman geçirmek isteyen ve olduğunuz gibi kabul eden biriyle olmak” dedi.

Loredana Chivu.

Chivu mesajın devamında ise, “Bazen o kadar yalnız kalabiliyoruz ki, uyku bile bizi ziyaret etmiyor” ifadelerini kullandı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more