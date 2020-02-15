Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ünlü modelden cinsellik tüyoları

İngiltere merkezli bir modellik şirketi için çalışan ve internet üzerinden video-fotoğraf yayınlayan Elysia Downings, İngiliz Daily Star gazetesine yatakta en çok yapılan hatayı anlattı.

Sozcu.com.tr
16:21 -
Haberler Dünya
Ünlü modelden cinsellik tüyoları

İngiliz model, seks konusunda tekniğin kendisi için çok da önemli olmadığını belirterek, mühim olanının iletişim ve rıza olduğunu aktardı.

Elysia Downings, partnerin rızasını almanın ve cinsel fanteziler konusunda konuşmanın daha tatmin edici ve daha maceralı bir seks hayatı sağlayacağını söyledi.

Konu seks olduğunda her türlü fantezinin tercih olabileceğini aktaran Downings, “Bu her şeyi denemek zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor, sadece istediğiniz şeyi deneyin” dedi.

Elysia Downings, Daily Star gazetesine daha önce verdiği bir röportajda, “Mastürbasyon yaparken zaman ayırın ve yeni şeyler deneyin” demişti.
İLGİLİ HABERÜnlü cinsellik uzmanından erkeklere üç 'erotik' sırÜnlü cinsellik uzmanından erkeklere üç 'erotik' sır

İLGİLİ HABERPenis boyutu önemli mi? Ünlü cinsellik uzmanı son noktayı koyduPenis boyutu önemli mi? Ünlü cinsellik uzmanı son noktayı koydu
cinsellik erotik İngiltere internet penis seks
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more