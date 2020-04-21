Ünlü modelin yaşını duyan inanamıyor! Üç çocuğu var ama herkes ergen sanıyor

Rus model Valeria Lipovetsky yaşın sadece bir rakam olduğunu kanıtlayan isimlerden. Tüm dünyayı saran corona virüsü nedeniyle karantinada olan Lipovetsky, sosyal medyada hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

Kanada’ya yerleşen 30 yaşındaki üç çocuk annesi Lipovetsky, genç görüntüsünün insanları şaşırttığını söyledi.

Hem sokakta hem de sosyal medyada ergenlik çağındaki bir genç kız sanıldığını belirten Lipovetsky, “Eskiden bu durum çok sinir bozucuydu. Hep büyük görünmek için çabalardım ama olmazdı. Artık hoşuma gidiyor. İnsanlar 13-14 yaşında olduğumu sandıklarını söylüyor” dedi.

Daily Star’ın haberine göre 7, 5 ve 1.5 yaşında çocukları olan Lipovetsky, genç görünme sırrını ise genetik faktörler ve beslenme düzeninin yanı sıra düzenli uyku ve her gün dans etmesine borçlu olduğunu anlattı.