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Ünlü müzisyen Elton John’a eski eşinden şok dava! 34 milyon TL istiyor

Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John, eski eşinin açtığı davayla şok oldu. Renate Blauel, otobiyografisinde kendisinden bahseden eski eşi John'dan 34 milyon TL tazminat istiyor.

Sozcu.com.tr
10:12 -
Haberler Dünya
Ünlü müzisyen Elton John’a eski eşinden şok dava! 34 milyon TL istiyor

Müzik dünyasının efsanevi isimlerinden Sir unvanına sahip Elton John’un başı son günlerde eski eşiyle dertte.

73 yaşındaki John ile 67 yaşındaki eski eşi Renate Blauel arasındaki kriz, ünlü müzisyenin otobiyografisinden patlak verdi. 1984 yılında evlenen çift 1988’de boşanarak birlikteliklerini sonlandırmıştı.

Elton John’un söz konusu kitabı.

Blauel, ünlü müzisyenin 2019’da yayımlanan otobiyografisi ‘Me: Elton John’da evlilik dönemlerinden izinsiz olarak bahsettiğini öne sürerek dava açtı.

RUHSAL PROBLEMLERİ TETİKLENDİ

John’un 1988’deki boşanma protokolünü ihlal ettiğini iddia eden Blauel, kitap nedeniyle ruhsal problemlerinin tetiklendiğini savunarak 34 milyon TL tazminat talebinde bulundu.

87 MİLYON LİRALIK BOŞANMA PROTOKOLÜ

The Sun’a konuşan John’a yakın bir kaynak, “Elton, Renate’nin iddiaları karşısında şok oldu ve büyük üzüntü duydu. Her zaman düzgün ve güzel bir ilişkileri vardı. Renate’nin mantıklı davranıp davadan vazgeçeceğini umuyor” dedi.

Elton John.

32 yıl önce anlaşmalı olarak ayrılan ikilden Blauel’in, o dönem boşanma protokolü kapsamında 87 milyon TL aldığı öne sürülüyor.

Son güncelleme: 10:16 23.07.2020
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