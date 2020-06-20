Ünlü oyuncu Ansel Elgort’a cinsel taciz suçlaması! Fotoğraflarla paylaştı

Hollywood yıldızlarına yöneltilen cinsel taciz iddialarının ardı arkası kesilmiyor. ABD’li ünlü oyuncu Ansel Elgort, iddiaların hedefindeki son isim.

Daily Mail’in haberine göre, Twitter’da Gabby ismiyle yer alan bir kullanıcı 2014’te Elgort’un cinsel tacizine uğradığını öne sürdü. O dönem 17 yaşında olduğunu söyleyen ve beraber çekildiklerini iddia ettiği bir fotoğraf da paylaşan Gabby yaşadıklarını anlattı.

Elgort’a özel mesaj yolladığını ve hiç beklemediği bir anda cevap gelmesi üzerine kişisel Snapchat adresi üzerinden konuşmaya başladıklarını söyleyen Gabby, 17 yaşına girdikten sonra yüz yüze görüştüklerini belirtti.

Elgort’un kendisinden çıplak fotoğraflar istediğini ve cinsel içerikli mesajlar attığını ifade eden Gabby, oyuncunun baskısıyla cinsel ilişkiye de girdiklerini yazdı.

Elgort’un ‘birine anlatırsan kariyerim mahvolur’ tehditleriyle yıllardır sustuğunu ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını belirten Gabby, “Artık iyileşmek istediğim için bunları anlattım. Benim yaşadıklarımı yaşayan başka kızların yalnız olmadığunu bilmelerini istedim” dedi.

Elgort veya menajerinden söz konusu iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.