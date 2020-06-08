Ünlü oyuncu genç yaşta kalp krizinden öldü

Hindistan’da 20’den fazla filmde rol alan ve “Amma I Love You” isimli filmle şöhrete kavuşan Chiranjeevi Sarja, hayranlarını üzdü. 39 yaşındaki oyuncu kalp krizi sonucu yaşama gözlerini yumdu.

Açıklamayı Karnataka Valisi B.S. Yediyurappa yaptı. Yediyurappa, “Ünlü sanatçı Chiranjeevi Sarja’nın kalp krizi geçirdiğini haberini duyduğumda şoka girdim. Henğz 39 yaşındayken yaşama gözlerini duymak şok edici. Dualarım ailesiyle” dedi.

Ünlü oyuncu Arjun Sarja’nın yeğeni ve Hint sinemasının en önemli figürlerinden biri olan Shakti Prasad’ın torunu olan 39 yaşındaki aktör, 2018 yılında oyuncu Meghana Raj ile evlenmişti.

Çok sayıda oyuncu ve hayranı, Chiranjeevi Sarja’yı anmak için sosyal medyada mesajlar paylaştı. Bazı kullanıcılar, “Hint sineması için trajik bir kayıp” derken bazıları, “Onun ani gidişi yıkıcı oldu” yorumunu yaptı.